Desde la Cámara Láctea sostienen que se debe a las medidas sindicales.

La distribución de leche fresca se ve afectada. El lunes, el sindicato de Conaprole informó una lista de productos que podrían no encontrarse en las góndolas debido a las medidas gremiales por el conflicto con la planta de Villa Rodríguez. La leche fresca no figuraba en la misma, pero los distribuidores indicaron que no había stock envasado para repartir.

Desde el sindicato, Luis Goichea indicó a Subrayado que «esta madrugada no salió leche fresca por decisión de la cámara Diprolac, de los patrones de la distribuidoras, que entendieron que no iban a cargar en la medida que no hubiera un stock suficiente. No iban a estar haciendo cola o espera para sacar, vender la leche, o sea que decidieron no venir hoy y van a salir esta noche».

«Anoche solo se distribuyó a hospitales y cárceles, debido a las medias sindicales de trabajo a reglamento y paro de dos horas por turno«, indicaron desde la Cámara de la Industria Láctea.

El sindicato aguardaba la instancia bipartita de este lunes para tomar medidas. Desde este martes, el trabajo es a reglamento, con asambleas de dos horas por turno de todas las plantas hasta el 12 de mayo. Además, habrá Asamblea General Nacional extraordinaria el miércoles 17.

En un comunicado, el sindicato dijo que hay compromiso para que no haya pérdida de producción ni desabastecimiento de leche fresca, pero agregó que puede haber “retrasos y naturalmente va a haber afectación, en la medida que el conflicto se extienda». / Fuente: Subrayado