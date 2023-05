La empresa cierra la línea de producción de chocolate y serán despedidos 62 trabajadores.

Tras el anuncio del Grupo Bimbo Uruguay de cerrar la línea de producción de chocolate Ricard, que incluye el Ricardito, se realizó este jueves una reunión en la que participaron la empresa, el sindicato de base, la Cámara Nacional de Alimentos (Ciali) y la Organización Nacional de Obreros del Dulce, Ramas y Afines (Onodra).

En ese encuentro se negoció la posibilidad que los empleados que serán desvinculados a fin de mes por la medida puedan ser reinsertados en otros sectores de la compañía.

Grupo Bimbo tomó la decisión de cerrar el negocio de confitería desde fin de este mes para enfocarse en las categorías de panificación y snacks.

Desde la compañía dijeron a El Observador que la decisión “ya había sido comunicada a los 62 colaboradores que se verán afectados, quienes se les agradeció su compromiso y esfuerzo durante todo este tiempo”.

El dirigente de la Onodra Javier García indicó a El Observador que la decisión de cerrar la línea Ricard implica dejar de producir el tradicional Ricardito, además de barras de cereales y turrones. “El Ricardito era el producto estrella, pero la planta cierra y se deja de producir”, explicó el dirigente.

La intención de la empresa no es sustituir productos locales con importaciones o producirlos en otra fábrica o empresa. “Eso no estuvo planteado. Se discontinúa la producción y no se hace en otro lado”, sostuvo García.

En la reunión que se produjo este jueves se discutió sobre la posibilidad que los 62 trabajadores que serán despedidos puedan ser reinsertados en la otra empresa del grupo, Los Sorchantes.

“La negociación está abierta. Hay un compás de espera para la aplicación de las medidas que ya estaban decididas”, contó el dirigente. El sindicato de base de Bimbo Ricard había definrido realizar una hora de paro por turno.

“Vimos mucha voluntad de parte de la cámara para dialogar; no vimos la voluntad de parte de la empresa”, dijo García.

La empresa arrastraba problemas desde el año pasado en la línea de producción de Ricard y parte de la plantilla estuvo en el régimen de seguro de paro rotativo. Pese a los inconvenientes, sobre fines de 2022 retornaron los empleados que estaban en el subsidio.