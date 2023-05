Más consecuencias de la sequía.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este jueves en rueda de prensa a la situación del agua y asumió “la responsabilidad del momento”. Además, descartó por el momento una rebaja de tarifas, reclamada por distintos actores por la menor calidad del agua.

“En la urgencia que tenemos es trabajar en dar la mayor calidad de agua posible con los recursos hídricos que hoy tenemos”, dijo el mandatario, y reconoció que el “momento es complejo”.

El mandatario también respondió a las críticas de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. “Es tan previsible”, la cuestionó.

En otro pasaje, reclamó que no se haga “política menor” con este tema. “Lo que falta es que el gobierno tenga la culpa de la sequía. Tiene la responsabilidad de gobernar y hacer lo mejor posible para un agua de calidad”, indicó.

Consultado por Telemundo sobre una posible rebaja de tarifa, como reclama el director de OSE por el Frente Amplio y el sindicato de la empresa estatal, respondió: “No, por ahora no. Vamos rumbo a obras que son muy costosas para el estado (en referencia al proyecto Arazatí). No parece el momento para hacer este tipo de exoneraciones».

Además, alertó que de prolongarse el déficit hídrico podría empeorar la calidad del agua.

“Si se extiende seguramente algunos componentes del agua se van a tener que ir agregando lamentablemente y para el uso humano no va a ser del todo…”, declaró, en un momento que fue cortado por periodistas. / Fuente: Telemundo / Foto: Presidencia