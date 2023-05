«Por supuesto que si la Justicia mañana expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco desde hace 30 años, se generan varios efectos», aclaró.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este jueves a las nuevas denuncias contra el senador nacionalista Gustavo Penadés.

«Hace 30 años que lo conozco (a Penadés). A la primera persona que denuncia, no la conozco. Me mira a los ojos y me dice: yo no fui, no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo», expresó, al ser consultado por la prensa.

Lacalle Pou dijo que si la Justicia falla en contra del legislador, se generan «varios efectos».

«Por supuesto que si la Justicia mañana expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco desde hace 30 años, se generan varios efectos», añadió.

«Todavía la Justicia no falló y no puedo adelantar una conclusión», cerró. / Fuente: Subrayado / Foto: Crónicas del Este