Una adolescente de 16 años, alumna del Liceo Rincón de la Bolsa se suicidó en las últimas horas y la comunidad educativa reclamó a las autoridades la instalación de un equipo multidisciplinario en forma «urgente».

En una carta pública, la comunidad expresó «su solidaridad con los alumnos» ante el trágico episodio. «Desde hace tiempo los trabajadores venimos denunciando la carencia de equipo multidisciplinario, la falta de sensibilidad de las autoridades. Diariamente hemos constatado diversas situaciones de depresión, ataques de pánico, violencia doméstica, entre otras», aseguraron.

Remarcan luego que el centro educativo «no cuenta con psicólogo, trabajadores sociales, educadores sociales, que contribuyan a encarar estas diferentes problemáticas». Por el contrario «solo se cuenta con nuestro compromiso como trabajadores docentes y no docentes junto a los estudiantes pero sin las herramientas profesionales».

En este marco, subrayaron los trabajadores que «ninguna» autoridad de Secundaria se hizo presente y que desde el Departamento Integral del Estudiante les manifestaron «no tener tiempo para asistir».

Como consecuencia de este panorama, decidieron «exigir que se instale en este centro educativo un equipo multidisciplinario en forma urgente». Asimismo remarcaron que «la comunidad educativa se mantendrá alerta ante esta situación y espera urgente respuesta de las autoridades». Paralelamente, resaltaron la actitud «humana y solidaria de los estudiantes».

Este viernes, y de acuerdo a lo informado por Portal Relámpago, se concretó un paro estudiantil como medida de luto.

AYUDA. Mientras tanto, desde el gremio estudiantil del liceo emitieron otro comunicado en el que exhortan a quien «esté pasando por algún problema de cualquier índole» a «acercarse a cualquiera de los participantes en busca de ayuda».

«Desde nuestra posición como compañeros y alumnos del liceo, intentaremos ayudar con todas las herramientas que estén a nuestro alcance», aseguraron.

«Si bien no podemos contener todas las situaciones, podemos escuchar, ayudar y aconsejar a todo aquel alumno/alumna, sin mérito de juzgar a ninguna persona ni minimizar sus problemas o divulgar sus asuntos», remarcaron.

Finalmente, recordaron el teléfono de la Línea de Prevención del Suicidio: 08000767 o *0767 desde un celular.