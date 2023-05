Wilson Cabrera, productor lechero de Florida que presidió la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) y fue director de Conaprole, calificó de «horrible» la situación que enfrenta la cooperativa a nivel sindical porque «una vez más nos tienen bajo la pata”.

“Ellos pueden hacer todo y los productores tenemos que agachar la cabeza y seguir produciendo”, lamentó Cabrera en declaraciones al programa Valor Agregado de Radio Carve.

Tras definirse como “un gran defensor de los sindicatos” dijo que, en cambio, su crítica va direccionada «a los dirigentes sindicales que presionan a sus propios compañeros para que paren”, aclaró. «La peor dictadura que he pasado en mi vida, es la del sindicato de Conaprole”, sentenció Cabrera.

En referencia a la situación del área de UHT en la planta de Rodríguez, el ex presidente de la ANPL afirmó que “no tendrían ni que haber abierto la boca, no se saca a nadie y se les seguirá pagando los sueldones que tienen”. «No se puede creer que tomen medidas por algo que no los perjudica en absolutamente nada”, expresó Cabrera.

Por otra parte, Cabrera recalcó la necesidad de tener un juez ante una situación como esta: «ellos van contra todo y nadie les puede decir nada, esto tiene que cambiar».

Consultado sobre la posibilidad de que Conaprole sea adquirida por una empresa privada y abandone la figura de cooperativa, Cabrera indicó que «seguramente haya que pedirle permiso al sindicato; no sé qué empresa privada compraría teniendo un sindicato como este”, se preguntó.

Por último, Cabrera explicó que esta situación también lleva a que muchos productores dejen el sector: “somos esclavos del sindicato”. / Fuente: El País