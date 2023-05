Este lunes se abren las inscripciones para los interesados en participar de la fase 4 del programa Oportunidad Laboral.

El formulario para el registro se encuentra disponible en la página web de la Intendencia de San José, www.sanjose.gub.uy, y en https://www.gub.uy/oportunidad-laboral.

El plazo para postularse se extenderá hasta el viernes 19 de mayo (inclusive) y los sorteos en todo el país se realizarán entre el viernes 26 y el lunes 29.

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

-18 a 65 años de edad

-No recibir prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada.

-No percibir subsidio por desempleo ni por enfermedad.

-No percibir jubilación.

-No percibir pensión u otra retribución de carácter personal.

A partir del tercer mes de participación, los beneficiarios podrán realizar actividad laboral complementaria en el sector privado por un máximo de ocho jornales.

El monto de la prestación será de $ 13.000 nominales por 12 jornadas laborales al mes. Las tareas de esta primera etapa irán de junio a setiembre de 2023. Luego, se habilitará una segunda etapa de octubre a enero de 2024.

En esta instancia, quienes salgan sorteados en este llamado podrán volver a inscribirse para el siguiente. El departamento de San José dispondrá de 374 cupos. / Fuente: Intendencia