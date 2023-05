Mirá el video de la discusión a los gritos que tuvieron Verónica Chevalier y Mario Morgan en medio de una entrevista a Mauricio Dayub.

En el marco de una nota al actor argentino Mauricio Dayub, que se encuentra en Uruguay presentando la obra de teatro El amateur, segunda vuelta, que se estrena en el Teatro El Galpón a fines de mayo, el productor del artista se enojó con Verónica Chevalier porque no llegó el móvil para hacer una entrevista en vivo.

En el video que publicó Ana Laura Román se puede ver la discusión entre la periodista de Canal 10 y el productor teatral, que terminó a los insultos. “Mal momento para la periodista Verónica Chevalier de Canal 10 Uruguay. Debían hacer una entrevista con Mauricio Dayub y como no llego el móvil, el productor teatral Mario Morgan explotó contra la periodista. Dayub trató de calmar las aguas”, escribió la periodista.

“Era que bajábamos porque estábamos en la puerta. Yo le aclaré que era con hora a convenir, que era en el entorno de la… no… Tampoco es forma, me parece de al lado. No es forma tampoco de incluir”, comenzó Chevalier.

“Bueno, no se haga problema. La nota la voy a grabar y no la voy a sacar en vivo porque también es una falta de respeto. Yo le aclaré que era las 9:30 horas y después yo voy a hablar…”, le explicó la movilera.

En ese momento, Morgan interrumpió a la periodista y le dijo: “¡Hacé la nota y dejate de joder!”. “¡No! A mí no me hable así”, respondió ella. Luego, se despidió de Mauricio Dayub con un beso y le aclaró lo siguiente: “Yo no voy hacer la nota en estas condiciones”.

Al escuchar esto, el productor teatral redobló e insultó a la periodista de Canal 10. “Andate a la puta madre que te parió. No te doy una cachetada por el culo”, fueron las palabras de Mario Morgan a Chevalier. / Fuente: Pantallazo – Montevideo Portal

