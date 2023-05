El próximo viernes 26 de mayo, Carlos Malo presentará en San José su último disco. Con él celebra 25 años en la música y se llama «De pura cepa».

Será «como la quinta» actuación en el máximo escenario del departamento, según contó a San José Ahora. «La primera vez fue de la mano de Sebastián Amaro, cuando me dieron el Wenceslao Varela. De ahí en más siempre hemos estado viniendo. Cada año y medio o dos años andamos por acá», comentó.

Sobre «De Pura Cepa», el cantautor rochense dijo que «más de la mitad» de las canciones que incluye «son inéditas» y que lo está presentando en el marco de «una minigira» por distintos teatros del país. «Fue un disco que llevó un proceso largo hasta que quedó listo y que ahora queremos empezar a disfrutar compartiéndolo con la gente», expresó.

Acerca de las nuevas canciones, Malo dijo que no se alejan de «los ritmos por los que generalmente hemos andado, porque la gente se ha acostumbrado también un poco a eso». No obstante ello, «hay un baión medio brasileño con tintes de la frontera» grabado con Lucas Sugo, y «una milonga mezclada con swing y baile que hicimos con Martín Piña. Cuando son músicos de otro palo me gusta fusionar», reveló.

En este marco, y en relación al espectáculo en particular, el artista señaló que tendrá «esas canciones nuevas y muchas otras que han sido parte de este camino recorrido y que hemos querido refrescar, regrabar y adaptar a la banda de músicos que me acompaña hoy en día. Será una hora y media de música para que la gente disfrute», aseguró.

Finalmente, al reflexionar sobre sus 25 años en la música, dijo que «por encima de todo, lo que tengo es agradecimiento. Agradecimiento a la vida, al cariño de la gente, por poder hacer lo que me gusta y por poder darle trabajo a mis músicos. Soy eternamente agradecido por esas cosas», afirmó.

El Macció recibirá a Carlos Malo el próximo viernes 26 mayo. Será a partir de las 20:30 horas. Las entradas, que van desde los 450 hasta los 550 pesos, se pueden adquirir a través de Tickantel.