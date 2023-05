Gloria Vila, fundadora de la biblioteca habló con San José Ahora.

Gloria Vila es una vecina de Raigón. Desde joven trabajó en tambos, como peón rural, hasta que en 1990, cuando se inauguró el primer plan de Mevir en Raigón, fue beneficiada con una de las viviendas. En ese entonces decidió abrir un pequeño comercio al que le dedicó treinta años de su vida hasta que se jubiló, de esto último hace diez años. Ahora teje, ayuda a sus hijos, atiende a sus nietos y sobre todo dedica tiempo a su gran pasión: leer.

“Me ha gustado mucho la lectura siempre. No me ha alcanzado la vida para leer, porque leyendo no se vive, siempre he tenido que trabajar y el ratito que me quedaba libre era para leer”, le dijo a San José Ahora pocas horas después de haber habilitado la biblioteca con sus libros en un salón de su vivienda ubicada en la calle Bernabé Vila esquina José Pedro Varela.

Consultada por cómo surgió la idea de crear una biblioteca en su propia casa respondió que le “han regalado libros de toda clase y se llenaban bolsas, pero me puse medio arisca porque presté libros y no regresaron. No me gusta ver libros rotos ni que los tiren”, reconoce.

Al principio la biblioteca solo sería para ella, pero finalmente decidió hacerla abierta al público, principalmente para sus vecinos de Raigón. Detalla que hay libros de todos los géneros, y si bien “es chiquita, de todo hay un poquito”.

“La gente se interesó tanto que se ha sorprendido” expresó entusiasmada. Aclaró que se prestarán libros siempre y cuando éstos sean devueltos.

La nueva biblioteca se llama “Luis Vila”, nombre que Gloria le puso en honor a su padre. Será inaugurada el próximo 26 de mayo a la hora 17, en ese marco se presentará el libro «Escalando versos» de Raquel González.

Un dato no menor es que se reciben donaciones de libros que enriquezcan el espacio y amplíen las opciones de los lectores.