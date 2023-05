La maestra no estaba en el salón. Primaria inició una investigación administrativa.

Primaria investiga un accidente en el que un niño de ocho años perdió falanges de dos dedos de una mano. El hecho ocurrió en la escuela Brasil de Montevideo cuando, según la denuncia, los alumnos estaban solos en el salón.

El viernes 12 de mayo, Valentín, de 3º A, estaba en clase y quiso ir al baño. Se asomó buscando a la maestra que no estaba en el aula cuando un compañero cerró la puerta, y le apretó las manos. El golpe fue tal que se le volaron falanges distales o tercera falange de dos dedos de su mano derecha.

“Sus compañeros de 8 años salieron a los gritos a pedir ayuda a otro adulto responsable ya que no había nadie a su alrededor ni a cargo de ellos. Sufrieron un momento súper traumático, los compañeros y mi hijo”, dijo a Telemundo la madre de Valentín, Cecilia González.

La emergencia llegó y pidió las partes de los dedos que habían sido arrancadas, pero les dijeron que no las encontraban. Lo llevaron al Hospital Británico donde reconstruyeron un «muñón atípico» para poder cerrar la herida.

Sigue dolorido y les dijeron que el proceso de recuperación será largo.

Al grupo escolar lo visitaron técnicos del programa Escuelas Disfrutables. Con la familia se comunicó la inspectora nacional.

“Lo que le sucedió a mi hijo no fue un accidente, fue algo totalmente evitable. La semana anterior, otro niño, compañero de mi hijo, hizo exactamente lo mismo, en ausencia de la maestra, le arrancaron la uña y tuvo que ir a cirugía”, contó la madre del niño.

Cecilia hizo la denuncia en Primaria y también dejó cartas en la ANEP para Robert Silva y en el Ministerio de Educación y Cultura para Pablo Da Silveira. En Primaria se inició una investigación administrativa y está a cargo de Jurídica.

La mamá de Valentín pide que separen del cargo a la directora, a la subdirectora y a la maestra mientras se investiga. Primaria no acostumbra separar del cargo, salvo en denuncias por violencia o abuso.

“Cuando le pedí a la subdirectora las explicaciones de por qué no pudo recuperar los pedacitos de dedo de mi hijo, el argumento fue que no se dio cuenta en el momento y que, a las horas, cuando se fue a fijar, estaban todos pisados”, contó Cecilia, y agregó: “Ellos quieren que la culpa caiga solamente en la maestra, y acá obviamente no es solamente culpa de la maestra por su ausencia, hay también un equipo directivo atrás que sabía lo que estaba pasando y que no tomó medidas. Si se hubieran tomado medidas con el primer accidente, mi hijo no estaría así”. / Fuente: Telemundo