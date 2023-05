Fue de parte de una madre en Las Piedras.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió el pedido de ayuda de una señora por su hija en su visita a Las Piedras. La mujer le contó que su hija es adicta a las drogas y ya no tiene «más puertas para tocar».

La madre contó que su hija cuando está bien, está en su casa, pero cuando no está bien le roba y le pega. «Salud Pública de Las Piedras nos dice que la consulta con una psiquiatra o una psicóloga demoran un año», comentó.

A su vez, le contó a Lacalle que por la situación que su hija está pasando «tiene riesgo de vida en la calle».

«Hay muchísimas familias que pasan lo mismo, ya no es vida. No tengo puertas para tocar, quiero hacer algo por mi hija«, afirmó y agregó: «Es vivir el día a día, despertarme y ver si mi hija está viva o muerta, no saben en qué puede terminar».

El presidente la escuchó e intentó tranquilizarla. «Ahora vas a tener otra posibilidad, pero todavía no está promulgada la ley. En la Rendición de Cuenta vamos a tener un fondo especial para tratamientos», subrayó.

«Quiero dejar un mensaje re interno para la ministra de Economía. Ahora que se viene la Rendición de Cuentas hay que hacer un fuerte hincapié -ya era importante, pero se agravó después de la pandemia-. La proa de este gobierno rumbo a la Rendición de Cuentas tiene que estar puesta en salud mental y adicciones. Es el gran desafío que tenemos por delante. Después agarramos la calculadora», expresó el mandatario el pasado 15 de marzo. / Fuente: Telemundo