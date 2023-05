El Frente Amplio presentará una moción urgente en la próxima sesión ordinaria de la Junta Departamental para que el Legislativo comuna intente mediar en el conflicto que enfrena a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y al empresa, por la situación del sector UHT de la planta 8 de la ciudad de Rodríguez.

La novedad fue aportada a San José Ahora por el edil (s) Heber Figuerola, quien indicó que la intención es convocar a las partes al deliberativo -tanto puede ser al plenario como a la Comisión de Legislación- para conocer en detalle sus posturas y evaluar pasos a dar para lograr un acercamiento.

Figuerola reconoció que el lugar natural para dirimir la cuestión es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); no obstante ello y a la luz de que en ese ámbito no han existido avances, consideró pertinente que la Junta Departamental intervenga «teniendo en cuenta no solo que el conflicto está centrado en la planta de Rodríguez sino también los efectos que la situación está teniendo para los productores de San José, un departamento lechero por excelencia», enfatizó.

Esta semana, y luego de reunir a su asamblea general en forma extraordinaria, AOEC resolvió mantener la medida de trabajo a reglamento en todas las plantas de Conaprole del país, realizar paros de tres horas por semana y exigir el reintegro de todos los trabajadores del sector UHT a sus puestos. Tras ello, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, criticó al sindicato y sostuvo que el conflicto en curso es «muy difícil de justificar» ya que la tecnología incorporada no afecta fuentes laborales ni salario.

El pasado lunes, en la última sesión de la Junta josefina, el edil Mario Guerra (PN) habló del tema y reclamó «mano dura» a las autoridades de la cooperativa y al gobierno para «terminar con este conflicto». Figuerola criticó tales expresiones: «en un momento como este lo que no hay que hacer es tirar leña al fuego» manifestó.