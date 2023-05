¿Tóxica?

Definitivamente, hoy en día todo lo que genera gracia y furor termina viralizandose en las redes sociales. Tal es el caso de esta mujer que tomó la iniciativa para que su pareja le sea fiel y pegó una particular calcomanía en su camioneta.

Todo ocurrió en Córdoba, Argentina, donde ella no dudó en marcar la cancha para evitar que otras mujeres se acerquen, es por eso que para evitar que su pareja le sea infiel, la mujer decidió tomar precauciones extras para que otros no se fijen en su esposo.

Como se puede observar, decidió agregar en la camioneta una ocurrente calcomanía que causó furor entre los internautas y conductores de la zona: “Si lo ves solo tiene esposa y la chata es mía”, dice el cartel colocado detrás de lo que parece ser una Amarok.

La imagen fue vista en barrio Cofico y publicada por la cuenta Only in Córdoba. Con miles de me gustas, la foto con la calcomanía se llenó de comentarios: “Toxica nivel oro”, fue uno de los mensajes más likeados.