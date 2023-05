Fiscal citará a Penadés esta semana tras denuncias por delitos sexuales.

La semana pasada se presentó ante Fiscalía una nueva persona que denuncia haber sido abusada por el senador nacionalista Gustavo Penadés confirmó El Observador.

Juan Raúl Williman, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), indicó que ya son cinco las víctimas que defiende su oficina, dentro de un total de al menos siete denunciantes.

En este caso, la víctima relató que su caso es «reciente», cuando aún era menor de edad, indicó el abogado.

La fiscal Alicia Ghione citará al senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, investigado por delitos sexuales, informaron fuentes del caso a Subrayado.

La citación está prevista para esta semana, aunque no hay un día previsto.

El senador irá a la Fiscalía citado como indagado; deberá asistir con un abogado. Es investigado por retribución o promesa de retribución a menores para que hagan actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

Ghione investiga si hubo retribución a menores para realizar actos sexuales por parte de Penadés. El 29 de marzo pasado Penadés hizo una declaración pública en la que se puso a disposición de la Justicia. Negó «rotundamente» las acusaciones de abuso sexual y pedofilia y anunció acciones legales contra quienes lo señalan de cometer esos delitos.

En su defensa, Penadés dijo ante la prensa: “Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma, nunca me he escondido ni nunca he relegado de la misma, por el contrario, pero he siempre intentado separarla de la vida política y de la vida pública y estoy muy orgulloso de lo que soy. No reniego de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que por tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo o alguien pueda sustentar las cosas que hoy lamentablemente se están diciendo”.

La militante Romina Celeste lo acusó en redes sociales de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad. Luego se presentaron ante la Fiscalía otras denuncias de delitos sexuales contra Penadés, que también investiga Ghione.