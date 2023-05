El presidente hizo referencia a la gira que hicieron ambos exmandatarios por Buenos Aires y los halagó.

El presidente Luis Lacalle Pou estuvo presente este martes en la presentación de Mevir: una historia hablada, un nuevo libro del escritor Pablo Cohen. A la cita también asistieron los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica, quienes saludaron al mandatario al llegar.

“Verlos sentados acá me retrotrae a esta gira artística que hicieron. No sé cómo les fue en Buenos Aires. Cuando me jubile, puedo acompañarlos de maletero”, dijo Lacalle provocando la risa de los presentes.

En abril de este año, ambos exmandatarios realizaron una gira por la capital argentina para promocionar el libro El horizonte. Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica, escrito por el periodista uruguayo Gabriel Pereyra.

En su discurso Lacalle mencionó los matices que tienen Sanguinetti y Mujica, pero recalcó que esto no fue obstáculo a la hora de brindar declaraciones en Argentina. “La columna vertebral de sus declaraciones fue ‘vamos a hablar de nuestros país que para hablar mal hablamos de fronteras adentro y tenemos tiempo para pelearnos políticamente’”, expresó el presidente.

