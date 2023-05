“Es como tener una parte de mi hijo conmigo”, escribió la mujer.

Elizabeth Cabrera es una vecina de Playa Pascual, madre de Rodolfo, un joven que falleció hace dos años atrás, cuanto tenía 22 años de edad, víctima del Covid.

Una cartuchera negra era de los objetos que la mantenía sentimentalmente unida a él, pero la extravío en el trayecto comprendido entre Playa Pascual y el Km. 24 de ruta 1 en Ciudad del Plata, por lo que inició una búsqueda que conmovió a la comunidad.

“Para mí vale mucho, era de mi hijo Rodolfo, la que el usaba para el liceo antes de partir de este mundo, deseo en el alma recuperarla, perderla es como haber perdido a mi hijo de nuevo y de verdad estoy muy angustiada, si alguien la encontró estoy dispuesta a pagar por ella ya que para mí vale oro”, escribió la mujer días atrás en sus redes sociales. La publicación fue compartida cientos de veces y el caos llegó a varios medios de comunicación que se hicieron eco de la búsqueda.

Finalmente, este sábado por la madrugada, Elizabeth se comunicó con San José Ahora y confirmó que la cartuchera en cuestión ya estaba nuevamente en sus manos.

Al respecto escribió: “Gracias a Dios, a Santa Rita, al Universo, a las radios y los portales que se sumaron, a mi gente querida de las redes, a un vecino de mi barrio, apareció la cartuchera de mi hijo Rodolfo, no saben la alegría que me dio, morí de felicidad al tenerla de nuevo conmigo, para mí no tiene precio porque es como tener una parte de mi hijo conmigo, Gracias a quien la devolvió”.