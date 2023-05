También participaron varios presidentes de Sudamérica.

El presidente Lacalle Pou participó este martes en Brasilia de la reunión de mandatarios de Sudamérica que convocó Lula Da Silva.

En su discurso, Lacalle Pou cuestionó las numerosas instituciones de integración regional creadas en los últimos años y reclamó “acciones” concretas.

“A nosotros se nos va a juzgar por los resultados”, dijo Lacalle Pou, que transmitió su discurso en vivo a través de su Instagram personal.

“Debemos parar esa tendencia a la creación de organizaciones. Me parece oportuno ir a las acciones y desandar el camino que ha sido equivocado”, dijo el presidente, para luego mencionar de forma crítica a la Unasur, de la cual se retiró tras asumir el gobierno en marzo de 2020.

“Basta de instituciones”, reclamó Lacalle Pou, y luego recordó las críticas que su gobierno hizo al funcionamiento del Mercosur.

“Saben que nuestra posición no es de satisfacción en la agenda interna y externa” del Mercosur, apuntó, y agregó: “Creo que estamos desperdiciando el instrumento de la Aladi”.

Lacalle Pou dijo que algunas instituciones de integración regional son en realidad “clubes políticos”, y pidió: “Utilicemos los mecanismos que tenemos, y bienvenidos los liderazgos de las grandes naciones”.

El presidente también se refirió a la reunión previa entre Lula y Nicolás Maduro. “Quedé sorprendido cuando se habló de que lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Si hay tantos grupos en el mundo tratando mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el Sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos”, dijo, y agregó: “hasta hace poco tiempo no teníamos embajador en Venezuela y nosotros nombramos un embajador en Venezuela, como tenemos en Cuba, porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar”.

Lacalle Pou señaló que el punto dos de la declaración final que se negocia entre los presidentes reunidos en Brasilia “habla de democracia y habla de defender los derechos humanos y habla de defender las instituciones”. “Si este punto dos no hubiera existido, yo no tendría por qué opinar sobre este tema”, dijo el mandatario antes sus colegas de la región.

Para finalizar volvió sobre sus críticas a las instituciones regionales de integración: “Vamos a ser juzgados por nuestras acciones, y allí tenemos que ir, y no perdamos el tiempo que la vida se termina y aunque algunos crean que no, los gobiernos también”. / Fuente: Subrayado – Foto: Mariana Greif