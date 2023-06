El ministro Heber indicó que «24 horas no son representativas» para decir que los homicidios están aumentando.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparó los homicidios de mayo de 2023 con los del mismo mes de 2022, y dijo que bajaron «casi 50%». Es en el entendido de que, de acuerdo a los números oficiales, en mayo de 2022 hubo 43 en Uruguay, mientras que en mayo de 2023 fueron 23.

En mayo de 2022 los homicidios tuvieron un pico –en gran parte– por la guerra narco que se vivió en el barrio Peñarol. Hoy, el asesinato de varios de esos narcotraficantes, y la encarcelación de otros, contribuyó a la baja de crímenes en ese barrio de Montevideo.

«Los crímenes están bajando notoriamente, y yo doy las cifras oficiales; no son las cifras mías», señaló Heber este jueves. Y reclamó que «24 horas no pueden ser representativas, cuando (ni siquiera) un mes no es representativo».

Este miércoles hubo tres homicidios en ocho horas en Montevideo. «¿Cómo se puede afirmar que aumentaron, cuando bajaron? No se puede decir que hay tendencia a la suba ni a la baja, porque precisamos medir desde enero hasta julio para tener una pauta de si están bajando los homicidios en Uruguay», resumió.

El ministro hizo declaraciones en el mediodía de este jueves en la ciudad de Rocha, donde asistió a la asunción de Claudio Correa –exdirector de Inteligencia– como nuevo jefe departamental. / Fuente: Subrayado