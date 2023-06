«Espero que la Justicia falle lo antes posible declarándolo inocente o culpable», aseguró el presidente en rueda de prensa.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, volvió a referirse a la situación del senador Gustavo Penadés, denunciado por al menos ocho personas por abuso sexual de menores.

«Está en la Justicia, las denuncias son muchas, por lo que he podido averiguar son graves. Espero que la Justicia falle lo antes posible declarándolo inocente o culpable. Si pasa lo segundo, obviamente, hay un tema de consecuencia personal que se imaginarán que es muy fuerte«, dijo Lacalle este viernes en rueda de prensa en Flores.

«Cuando uno confía en una persona, y si llega a pasar lo contrario, ¿Qué le pasaría a cualquier individuo? Además con el tipo de denuncias que se están presentando. Pero veremos«, agregó.

El 30 de marzo, en una conversación informal con periodistas, había señalado que le creía al senador. En ese entonces, la única que lo había acusado había sido Romina Celeste Papasso en el programa Hacemos lo que Podemos.

Luego, el 11 de mayo, cuando ya había denuncias en la justicia, Lacalle explicó su postura. «Hace 30 años que lo conozco, y a esa persona que denunció por primera vez no la conozco, no tengo trato. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes: viene un amigo de ustedes, una persona que conocen hace 30 años, los mira a los ojos y dice ´yo no fui, yo no hice nada, no es cierto´. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza«, había asegurado en rueda de prensa.

Sin embargo, el presidente había sostenido que Penadés está «sujeto a prueba en contrario». «Ahora, ¿está sujeto a prueba en contrario? Por supuesto. De hecho hay denuncias en la Justicia y por supuesto que si la Justicia expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco hace 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene razón la justicia. Y segundo, los efectos personales que como todavía la justicia no falló no puedo adelantar«, aseveró. / Fuente: El Observador