La Dirección de Cultura de la Intendencia de San José comenzará a aplicar un sanciones a aquellos productores que cancelen espectáculos incluidos en la cartelera del Teatro Macció sin una argumentación sólida.

A excepción de la actuación de Carlos Malo -prevista para el pasado 26 de mayo- que canceló toda su gira por el interior del país, un importante número de propuestas -como no se recuerda en otras temporadas- han quedado sin efecto a poco de concretarse en lo que va del 2023.

En declaraciones al programa «Puesta al Día» de Principal FM, el titular de la Dirección, Dr. Pablo Pucheu, señaló que lo ocurrido es consecuencia de productores que, por ejemplo, al ver que no hay una venta de entradas como la que esperaban, deciden levantar sus espectáculos.

«Con el director del Teatro, Mauro Ruiz, esto nos ha generado una molestia muy grande, porque además de ser algo que no respeta al público, hay un prestigio que el Macció se ha ganado con el paso de los años, que se ve perjudicado», apuntó.

«Uno entiende que los productores y artistas tienen que ganar, y que asumen un riesgo económico, pero hay que aguantar, porque después la cara visible es el Teatro, que no puede desprestigiarse por este tipo de hechos», insistió.

Consultado al respecto por San José Ahora, Pucheu dijo que de aquí en más, a aquellos productores que incurran en esa práctica no se les permitirá acceder a la sala «por un determinado lapso de tiempo».

El director recordó que el Teatro Macció «no paga cachés» salvo en «para tres o cuatro eventos puntuales que nos interesan de manera especial. Básicamente esto que ha ocurrido no afecta al Teatro desde el punto de vista económico porque la gestión que se lleva adelante no tiene como foco lo comercial sino que las distintas propuesta sean accesibles al publico pero sí hay un desprestigio que no se puede permitir» concluyó.