La Intendencia de San José espera que, a fin de año, quede cerrado definitivamente el vertedero de Ciudad del Plata, de acuerdo a lo manifestado por la titular del Ejecutivo, Ana Bentaberri.

Fue en el marco de un acto llevado a cabo este lunes en esa localidad con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que sirvió para dejar inaugurada oficialmente la planta de transferencia y recuperación de residuos sólidos que se encuentra ubicada en el predio del vertedero.

Dicha infraestructura permite que los recicladores de la cooperativa «La Esperanza» lleven a cabo su trabajo bajo techo, con vestuarios, gabinetes higiénicos y atención médica.

En la oportunidad, además, Bentaberri adelantó que en el transcurso del mes de junio los recicladores recibirán dos triciclos con el equipamiento necesario para implementar un circuito limpio y, de esta forma, tener la posibilidad de iniciar en origen las tareas de selección.

«Esta es una primera etapa. Esperamos que para fin de año ya tengamos cerrado definitivamente este vertedero», expresó la intendenta, quien agradeció al Instituto Nacional del Cooperativismo y al PIT-CNT por las acciones de capacitación y apoyo que brindaron durante el proceso.

Bentaberri también agradeció «a los ediles de la zona, concejales, alcaldesa (Marianita Fonseca) y funcionarios de la Intendencia» que hicieron aportes «para que hoy esto sea una realidad. Es una muestra de que se puede trabajar en conjunto», destacó.

Por su parte, el director de Gestión Ambiental y Salud, Carlos Rodríguez, explicó la dinámica de funcionamiento de la planta: «los camiones ya no van a descargar en el vertedero, lo van a hacer aquí, para que los compañeros de la cooperativa realicen el reciclaje. Todo lo que quede se va a mandar para San José de Mayo», añadió. El material obtenido por los recicladores, luego de ser prensado, será adquirido por una empresa privada con la que hay un acuerdo para ello.

PEDIDOS. La presencia de las autoridades de la Intendencia fue aprovechada por algunos de los recicladores para formular algunos pedidos, pero no solamente a los jerarcas sino también a la población en general.

En ese sentido, y a la ISJ en particular, solicitaron contar con una cinta para no tener que realizar su trabajo en el suelo. A los vecinos de Ciudad del Plata, en tanto, solicitaron identificar aquellas bolsas con residuos que contengan vidrios o materiales sanitarios, como jeringas, para no sufrir heridas.