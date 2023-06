El edil Gonzalo Simone (PN) anunció que elevará un pedido de informes a la Intendencia para clarificar algunos aspectos vinculados a las conclusiones que arrojaron los estudios realizados en el arroyo Cufré tras el evento de contaminación ocurrido el 11 de febrero pasado y que obligó a la suspender la travesía a nado que anualmente se lleva a cabo en Boca del Cufré.

En la sesión de este lunes, la Junta Departamental aprobó un informe de la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente de la corporación que incluye los resultados de los análisis realizados por la comuna y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), luego de que en su seno fueran recibidos el director de Gestión Ambiental y Salud, Carlos Rodríguez, y los químicos del laboratorio de la ISJ, Carlos Lacava y Fernanda Cerdeña.

A pesar de que el documento recibió el visto bueno del Legislativo, Simone planteó dudas y adelantó que elevará un pedido de informes para despejar sus interrogantes.

En concreto, el edil se preguntó «qué autoridad» tomó la decisión de dejar sin efecto la travesía -para la que ya habían llegado deportistas de todo el país- si es que, «dando por cierto lo que dice el informe técnico«, no se trató de un vertido de pozos negros como inicialmente se presumió, y si la decisión de suspender tal actividad fue «por los videos que se filmaron o porque alguien realmente estuvo en el lugar».

Por otra parte, Simone señaló que lo ocurrido dejó la duda sobre si realmente hay vertidos de pozos negros al arroyo. «Este informe técnico no contempla ese aspecto, por lo tanto nos parece importante también saber si eso es algo que está ocurriendo o no y si se hizo algun relevamiento, más allá del este evento puntual», comentó.

Por su parte, al edila Mariela Peláez (FA) dijo respaldar las expresiones del curul nacionalista y no descartó promover un pedido de informes en común.

«El informe que salió de la Comisión no dice mucho más de lo que ya se había planteado desde el Ejecutivo. Tampoco me convenció. Estoy de acuerdo con lo manifestado por Simone. Le faltan datos, no es contundente. Fue un evento bastante lamentable, que tuvo consecuencias. La explicación que aparece en el informe no me parece valida y, como dije, no es contundente. Por eso respaldo lo que dijo Simone y no descarto poder conversar para hacer juntos ese pedido de informes», comentó la representante de la coalición de izquierda.

Cabe recordar que Simone y Peláez habían reclamado a la Intendencia información más clara sobre lo ocurrido, luego del primer informe que sobre el hecho diera a conocer el Laboratorio de la ISJ el 16 de febrero.