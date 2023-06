La Intendencia de San José y el Ministerio de Vivienda firmarían este jueves el acuerdo que permitirá poner en marcha las acciones tendientes a concretar el realojo de las familias que residen en la zona inundable de la ciudad de San José de Mayo.

En principio, la firma del documento será a las 14 horas. Si bien en la página web del Ministerio se confirma la presencia en San José de su titular, Raúl Lozano, desde la Intendencia se ha indicado que el acto podría posponerse por cuestiones de agenda del secretario de Estado.

El convenio permitirá construir 30 viviendas nuevas en un predio de las calles Flores y Suiza del barrio Exposición, la compra de dos viviendas usadas y la entrega de canastas de materiales para refacción a otras 50 familias.

Esta mañana, en el programa Según cómo se mire de Radio 41, la directora de Políticas Sociales de la Intendencia, Carolina Hornes, informó que para llegar al núcleo final de beneficiarias se censaron «más de 500 personas». Hornes indicó que de tal cantidad «un número importante» expresó «de entrada» su voluntad de no realojarse y que posteriormente, durante una asamblea llevada a cabo hace algunas semanas atrás con unas 60 familias que reunían los requisitos para ser reubicadas, «otras 20 firmaron un consentimiento expresando que no querían dejar el lugar donde viven».

La directora subrayó que las familias no tenían como exigencia ser de contexto crítico. «No estamos hablando de familias vulnerables, sino afectadas por el río», enfatizó. No obstante, señaló que «el 90 por ciento» sí pertenece a esa franja. «El otro 10 por ciento no está en esa situación y son quienes decidieron no realojarse porque tienen construcciones importantes y de un valor que seguramente es mayor que el de la vivienda que se les pueda proporcionar», comentó.

En este marco, la titular de Políticas Sociales recordó que las viviendas que queden vacías serán demolidas a fin de evitar nuevos asentamientos. Los propietarios de los terrenos podrán disponer de ellos para usos que no sean habitacionales.