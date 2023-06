Según la abuela de la pequeña, ese carpincho ya había matado al perro de su hija.

Un carpincho hembra atacó y mordió a una niña en la ciudad de Rocha, provocándole heridas y cortes en sus piernas, según contó su abuela al corresponsal de Subrayado Willan Dialuto.

Yésica Calvo, abuela de la pequeña, dijo que la niña estaba en la vereda cuando su hija más chica vio la situación y gritó pidiendo ayuda.

Cuando ella salió vio al carpincho encima de la niña: “Se la saqué de abajo, y en eso que se la sacó vi que le había lastimado las piernas. La carpincha se me viene arriba, me muerde una de las piernas a mí y vuelve hacia la niña. En eso yo la agarro de arriba, del pelaje, la cincho y levanto a la niña en brazos, y en eso vienen vecinos, que fueron los que me ayudaron y lograron sacarla. Sinceramente, si no hubiera sido por ellos no sé qué pasaba”.

Según Calvo, el carpincho estaba suelto: “Sí, habitualmente sí, lo tenían suelto, lo sacaban en la mañana un rato y después lo sacaban después de las seis de la tarde o a las cinco más o menos, a la hora que llegaba el dueño, y estaba dos o tres horas”.

Calvo también aseguró que este carpincho ya mató a un perro: “Agarró un perrito en la calle que era de mi hija grande y se lo mató, se lo abrió”.

La niña atacada por el animal “tiene una de las piernitas toda machucada y mordida”, agregó.

La familia de la pequeña hizo la denuncia policial y el caso pasó a la Fiscalía de Rocha.