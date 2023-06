El caso es investigado por la policía, ya que hubo denuncia penal y la ley prohíbe tener animales silvestres como mascotas.

Durante el fin de semana, las autoridades decidieron el destino del carpincho que días atrás mordió a una niña de un año y diez meses en la ciudad de Rocha. El animal silvestre era la mascota de un vecino, y tiempo atrás había matado a un can.

Rodrigo García, director de Ambiente de la Intendencia de Rocha, expresó que el roedor fue trasladado a la reserva de Pan de Azúcar, según divulgara la emisora FM Gente. Allí, el animal podrá vivir en estado silvestre y se evitará que se produzcan nuevos incidentes fruto de la interacción con humanos.

En cuanto a la pequeña, se recupera de sus heridas, pese a que una de ellas se infectó y está siendo tratada en consecuencia.

La familia de la pequeña radicó denuncia penal, que quedó caratulada con la figura legal de “lesiones personales”. Esto obedece al hecho de que la normativa prohíbe que animales silvestres sean tenidos en casas como mascotas, ley que el propietario del animal habría incumplido, ya que lo crio desde cachorro.

La abuela de la niña, Yésica Calvo, contó oportunamente al noticiero Telemundo que el día del incidente oyeron ruidos afuera y cuando ella salió vio al animal encima de la niña. “Me quedé paralizada porque no sabía qué hacer, me dirijo hacia la niña y la cincho para sacarla. El carpincho viene y me muerde una de las piernas y vuelve hacia ella”, dijo.

“Yo pido justicia, estamos hablando de una niña. No pido que lo maten, pero sí que se lo saquen al dueño. Yo tengo a mis hijos y ahora no puedo dejarlos salir a jugar porque el miedo está”, reclamó.

Tiempo atrás el roedor había matado a un perro. / Fuente: Montevideo Portal