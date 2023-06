Lo hicieron en el barco más grande del mundo para el trasporte de animales en pie.

Tardaguila Agromercados informo que el NADA, el barco más grande del mundo para el transporte de animales en pie, llegó al puerto de Montevideo cargando terneros que tendrán como destino Turquía, en una operativa concretada por la empresa Gladenur.

De acuerdo con información de Aduanas, se trata de 16.040 animales que saldrán a un precio de US$ 700 por cabeza. A este barco se suma otro concretado en los últimos días por el Escritorio Di Santi de 4.060 cabezas que se dirigen a China. El valor medio de este embarque, el cual incluye vientres de razas carniceras y lecheras, es de US$ 1.250 por cabeza en el caso de los vientres de razas lecheras y US$ 950 para las de razas de carne.

La exportación de vacunos en pie ha ganado en dinámica en los últimos meses. Aunque lejos de los picos de 2017/18, cuando salieron más de 400 mil animales en un año, la operativa es mucho más fluida que los magros embarques concretados en el primer semestre del año pasado, lo que ayuda a sostener los precios de los terneros en el mercado interno. Hasta el momento salieron unos 80 mil vacunos en pie este año, casi duplicando la cantidad del primer semestre de 2022.

La relación de reposición se ubica en el eje de 1,25, ya que la baja en los precios del gordo no fue enteramente trasladada a los valores de la reposición.