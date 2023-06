«Todo parece color de rosas, pero no», escribió el campeón del mundo con la selección de Uruguay Sub 20.

Alan Matturro, pieza fundamental en la selección de Uruguay Sub 20 campeona del mundo, le dedicó la consagración a su familia y este viernes recordó a su madre, fallecida el 16 de junio del 2021, con un sentido mensaje en redes sociales.

«Dos años de tu partida mi gordita, todo parece color de rosas, pero no. Nada es lo mismo», escribió el futbolista en una historia de Instagram, donde además colocó una imagen ilustrativa que reza «sabes, todavía me cuesta aceptar que ya no estás…» e incrustó una foto de su canillera, que tiene el rostro estampado de su madre y la elevó al cielo cuando convirtió.

La mamá del futbolista falleció en 2021 tras contraer COVID-19 y desde ese momento Alan le dedica sus goles al cielo. / Fuente: Telenoche