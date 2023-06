El Frente Amplio dejó instalada este jueves la Comisión Departamental de Programa, que tendrá cometido elaborar el programa que la coalición de izquierda pondrá a consideración de la población de San José para las elecciones departamentales del año 2025.

Osvaldo Nicoletti, vicepresidente de la fuerza política, dijo que el trabajo se iniciará tomando como base los programas de los períodos anteriores, con el correspondiente «aggiornamiento» y buscando que esté «en sintonía» con el programa nacional, según indicó.

Nicoletti destacó el hecho de haber «comenzado a trabajar con tiempo en el programa, que fue algo nos habíamos propuesto cuando asumimos con (la presidenta del Frente Amplio San José) Marcela Barrios». El dirigente subrayó que la tarea incluirá instancias con las bases y referente de los municipios «para hacerlo lo más mancomunado posible».

De acuerdo a lo señalado por el vicepresidente local del FA, la intención es que el programa pueda quedar pronto entre febrero y marzo del año que viene, es decir «un par de meses después de que se apruebe el programa nacional que está previsto para fin de año».

Consultado sobre el asunto de las candidaturas a la Intendencia, Nicoletti dijo que no necesariamente debe comenzar a abordarse una vez culminado el programa sino que también podrá ser «en paralelo. De hecho ya hay compañeros que manejan nombres. No se ha avanzado porque no hay llegado formalmente a la Mesa» comentó.