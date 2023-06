Entre sus recomendaciones, Policía Caminera exhortó a disminuir la velocidad y mantener mayor distancia de seguridad entre vehículos.

Ante la densa niebla que se registró este viernes en todo el país, Policía Caminera emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de circular por rutas nacionales con visibilidad reducida.

A través de sus redes sociales, Caminera exhortó a disminuir la velocidad y mantener mayor distancia de seguridad con el vehículo que lo antecede.

Además, llama a utilizar las luces cortas (de uso obligatorio) o faros camineros y a recurrir siempre a chaleco reflector en caso de circular en bicicleta o moto.

Visibilidad Reducida ⚠️ ⬇️Disminuya la velocidad

↔️Mantenga mayor distancia de seguridad con el vehículo que lo antecede

➡️Utilicé las luces cortas (uso obligatorio) o faros camineros

➡️En 🏍 o🚴 utilice siempre 🦺 pic.twitter.com/9GzMZz6aRr — Dirección Nacional de Policía Caminera (@DNPCaminera) June 16, 2023

Los cuidados al manejar con niebla

Las recomendaciones para evitar siniestros en condiciones climatológicas desfavorables, que se intensifican en esta etapa del año.

Entrando a la época del año donde los cambios climatológicos juegan un papel importante a la hora de conducir, el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), Arturo Borges, compartió una serie de recomendaciones para una circulación segura por las carreteras.

Dijo que «lo primero que no debe condicionar a un conductor a tener una posibilidad de siniestro son las condiciones del vehículo» por lo que, antes que nada, es importante constatar el estado del mismo.

El director indicó que «entramos en una época donde (la niebla) va a ser notoria en la carretera» además de otras variables climatológicas, como más lluvias y menos horas diarias de luz natural.

«La niebla hace que el individuo se encuentre frente a una pared, que lo primero que le quita es lo más importante que debemos tener los conductores, la visión» aseguró.

Ante la falta de visibilidad, dijo que la reducción de velocidad «es clave», además de encender las luces antiniebla delanteras o los faros camineros, pero explicó que no es conveniente encender las luces largas porque «esas gotas que están en suspensión delante nuestro nos van a devolver la luz» que se pretende emitir hacia adelante y «como esas luces están a la altura de la vista del conductor, lo encandila».

Otro de los consejos importantes que destaca es el de mantenerse en el carril. «No podemos adelantar ni sobrepasar, estamos a ciegas», dijo.

Para el director también es fundamental tener las luces traseras en condiciones, pero no son referencia suficiente para afrontar una situación de niebla espesa. «Es una buena referencia, pero también hay que respetar una distancia segura y la velocidad debe ser adecuada a lo que vemos. Si no tenemos mayores distancias a 20 o 30 metros con un auto en la niebla, la velocidad máxima no puede superar los 20 o 30 kilómetros por hora» enfatizó.

Ante la necesidad de abandonar el vehículo o detenerse en la ruta, recomendó no parar en la banquina, sino salir más hacia afuera de la ruta y encender las luces de emergencia.

«Lo que vemos constantemente es que hay conductores que están haciendo que los imprevistos en la carretera surjan. Esto es un tema de actitud y (…) debemos de tener una actitud de prevención» comentó.

Para el director, el primer factor de riesgo es el factor humano. «Si tuviéramos una cámara que registrara desde el origen hasta el final de nuestros viajes, podríamos ver todas las situaciones de riesgo que corrimos» finalizó. / Fuente: Telenoche