La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay definió un paro nacional de 24 horas para este miércoles 21 de junio.

La decisión se tomó en reclamo por la Rendición de Cuentas, que será la última de este gobierno que habilite un aumento presupuestal.

“Creemos que hay que inyectar presupuesto inmediatamente, pero para las necesidades reales del sistema. Tenemos diversas inequidades salariales que hay que atender. También el salario general habría que plantearse elementos”, había reclamado a comienzos de junio el dirigente de Fenapes, Emiliano Mandacen, sobre lo que agregó que hay “trabajadores a los que no se les paga la integridad del salario o que no tiene equiparación salarial a igual función», y en ese sentido dijo que no se cumplen “aspectos del convenio colectivo”.

Habrá una movilización desde la Universidad de la República hasta Presidencia. La concentración será a las 10:00 de la mañana.