En un comunicado firmado por las edilas Dra.. Ana Piñeyrúa y Lorena Saavedra, integrantes de la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente de la Junta Departamental, la bancada del Frente Amplio expresó su preocupación por la «determinación política» de la Intendencia de no brindar «con claridad y oportunidad» toda la información referida al evento de contaminación ocurrido a comienzos de febrero en el arroyo Cufré.

«El informe se centra en la no existencia de altos niveles de coliformes fecales en el agua y en transmitirnos tranquilidad sobre dicho aspecto. Sobre el material flotante se explica su posible origen, pero no se hace mención alguna sobre su TOXICIDAD, y se refuerza allí la idea de que no se condice con materia fecal», enfatizan desde la coalición de izquierda.

Paralelamente, la bancada remarca que la comuna «contaba con esta información desde marzo».

«Reiteramos, desde marzo se sabía que allí había una sustancia con altos niveles de toxicidad flotando en nuestras aguas y ello fue omitido a la Junta y a la población» señalan desde el FA, adelantando que se profundizará «en aquellos aspectos referidos a la gestión que no se implementaron ante los riesgos existentes».