La Liga definió los técnicos.

La Liga Mayor de Fútbol de San José definió en las últimas horas los técnicos de las selecciones maragatas en diferentes categorías y de cara a los torneos que cada una de ellas deberá encarar.

El combinado mayor volverá a ser dirigido por Gustavo Cabrera, con quien el equipo ha obtenido los últimos títulos del Sur y del Interior. Cabrera estará acompañado por Eduardo Alonso.

William Gaso y Gonzalo Durán, por su parte, estarán al frente de la selección Sub 18. La Sub 15 estará a cargo de Mauricio Peña y Luis Laca, mientras que la Sub 14 será orientada por Jairo Reyes y Martín Cabrera.