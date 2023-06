Usuarios manifiestan que solo se dispone de una funcionaria para tomarlas.

Varias personas que procuran realizar la prueba práctica para obtener la licencia de conducir en San José de Mayo han expresado malestar por la operativa dispuesta por las autoridades de la repartición encabezada por Yarwinn Silveira para llevarlas a cabo. La última comenzó a circular en redes sociales este viernes 23 de junio, pero no es la primera vez que se señala la falencia.

En esta jornada, Álvaro Ortiz, trabajador de una agencia de conducción, escribió en Facebook: “Viernes 23 de junio 2023, y acá seguimos, en la misma, no cambia más esto, falta de voluntad? No creo, no sé, pero la pista de pruebas hace 1 hora y 50 minutos (y contando…) está vacía y gente esperando para realizar la prueba práctica para la licencia de conducir, la inspectora fue a tomar un práctico de camión, personas que tuvieron que salir de su trabajo con el corazón en la boca muchos de pasarse de tiempo y que los caguen a pedos al volver (porque lamentablemente es así) Se pone una sola inspectora para tomar los prácticos, la mujer para arriba y para abajo como loca, baja de un auto, va para un camión, sube a otro auto, toma tres motos, de aquí para allá”.

Más adelante el trabajador agregó: “Una situación que ya se planteó y mucha gente dió la queja, en el buen sentido, pero las dió, y año tras año igual, a veces…a veces, cuando hay que mostrar un poco de color se ponen dos inspectoras…pero…cuando «las papas queman», acá no se trata de quemar jamás, pero cuando las academias queremos aportar desde el lado de la crítica meramente constructiva para hacer de esto un lugar ameno para todos ni siquiera nos escuchan, molestamos, pero uno se cansa, porque se ríen literalmente en la cara de la gente, y siempre hay un pretexto cada vez que se pide una explicación. Están las alumnas de testigo no es nada inventado”.

En otro orden, la actual Dirección de Tránsito de la Intendencia de San José también ha recibido quejas por la falta de controles en diferentes puntos de la capital departamental, principalmente en horas de la noche, donde se registra la circulación de vehículos en evidente infracción y a velocidades no permitidas para la planta urbana, lo que representa un peligro para el resto de la comunidad.