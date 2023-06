El edil Gervasio Cedrés (PN) propondrá este lunes en la Junta Departamental, que San José trabaje para contar con un decreto de similares características al votado semanas atrás en Canelones, que establece mayores exigencias y controla a las areneras.

«San José tiene que tener un ‘decreto espejo’», sostuvo Cedrés en diálogo con San José Ahora.

La normativa aprobada por el Legislativo canario regula la actividad de las empresas en la cuenca del río Santa Lucía y tiene como fin «proteger la cuenca, los servicios ecosistémicos asociados y cuidar la calidad del agua».

Asimismo, le da potestades a la comuna de ese departamento para «otorgar los permisos departamentales de emprendimientos extractivos» a las empresas que lo soliciten y cumplan «los requisitos de evaluación de impacto ambiental».

Para solicitar los permisos, las areneras deberán «aportar una evaluación de impacto ambiental«. Aquellas que ya se encuentran operando, en tanto, tendrán 30 días -con posibilidad de prórroga por otros 15- para cumplir con tales exigencias. Asimismo, deberán entregar informes trimestrales a la Intendencia de Canelones, que podrá inhabilitarlas o sancionarlas.

«San José sufre las areneras, las sufre mal y los controles son demasiado pocos. Casi no se controla. Nuestra idea es que San José tenga no solo mayores, sino verdaderos controles, y no solo en la cuenca del Santa Lucía, sino también en la del San José», añadió Cedrés.

El curul nacionalista dijo que ya ha estado en contacto con ediles de Canelones, quienes «entienden que San José también tiene que tener una normativa así, porque de nada sirve que ellos estén controlando y de este lado no se haga nada. Acá es un desastre», afirmó.

Por otra parte, Cedrés consideró que la decisión del vecino departamento puede agravar aún más el panorama de San José, ya que «muchas empresas que están o quieren estar en Canelones pueden pensar en venir a nuestro departamento conociendo que los controles que hay son mucho más livianos», opinó.