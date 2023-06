Con un acto organizado por la Intersocial San José de Mayo, llevado a cabo en la Plaza Independencia, se recordó este martes en la capital maragata los 50 años del Golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Del mismo fueron parte, e hicieron uso de la palabra, la presidenta del Frente Amplio, Marcela Barrios, el secretario de la Comisión Departamental del Partido Nacional, edil Gonzalo Simone, el edil Alfredo Lago en su calidad de integrante del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado y la referente de la Intersocial, Andrea García.

Barrios recordó que «el terrorismo de Estado operó en todo el territorio nacional» y que «nuestro departamento no estuvo ajeno. Aquí también hubo persecución, represión, encarcelamiento, torturas y mucho sufrimiento, cuyas secuelas duran hasta hoy».

«Es responsabilidad de la toda la sociedad -prosiguió Barrios- que se reconozca la verdadera historia, las implicancias y los alcances del terrorismo de Estado. Debemos reflexionar para que no se vuelva a repetir (…). Aún hay mucha heridas abiertas, por lo que seguimos y seguiremos buscando a nuestras compañeras y compañeros desaparecidos», afirmó.

Simone, por su parte, sostuvo que el Partido Nacional tiene «una deuda histórica con la verdad y justicia». Tras señalar que «a Wilson no le dio la vida para enmendar» lo que generó la ley de caducidad, el edil consideró que a su colectividad política le «cuesta asimilar estos temas, hablarlos y encarlos con valentía. Hoy quiero señalar que nuestro Partido entiende que debe existir reparación para todos los que han sido vulnerados en sus derechos pero también sabe que debe generar un ámbito de discusión fraterno e interno» sobre estos asuntos.

«A nosotros nos cuesta. Y es verdad que existió el terrorismo ejercido por los sediciosos, pero no es comparable a tener un Estado represor, donde todo el aparato estaba en el terror. En mi partido a veces hay cosquillas y hay rechazos para encarar con valentía estos temas que no se han cerrado. Si estamos con este frío 50 años después, es porque no han cerrado, están abiertos y es nuestro deber aportar», remarcó.

Lago dijo que hay que «respetar las diferentes posturas que hay sobre el tema» y consideró que «lo importante es poder darnos cuenta de que no lo hemos podido cerrar, y que posiblemente no lo vayamos a poder cerrar en el corto plazo». No obstante ello, destacó que «hemos dado pasos, cada gobierno con su forma. Lo importante es poder encadenar esos procesos para darnos cuenta que al final, somos todos uruguayos», manifestó.

Por último, García, en nombre de la Intersocial, reivindicó la fecha del 27 de junio «para poner sobre la palestra pública todo lo que hemos logrado como comunidad de cara a la lucha contra la impunidad». En ese sentido, destacó el proceso judicial llevado adelante por el grupo de ex presos políticos que terminó con la condena de los ex militares Rubens Francia y Francisco Macaluso a 12 años y seis meses de prisión por torturas y privación de libertad.

«Hoy destacamos la valentía de estos compañeros y compañeras por haber vuelto a poner el cuerpo y dar voz a otra cantidad de compañeros que no tienen voz», concluyó.