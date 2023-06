Lacalle Pou brindó una conferencia acompañado por Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

En Torre Ejecutiva, Lacalle Pou y los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica brindaron un mensaje a la población en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Julio María Sanguinetti manifestó la emoción que atraviesa las 48 horas entre el 26 y el 27 de junio, con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

«Esto nos lleva a darle a todos estos actos el sentido de lo que es, un gran acto de confirmación, un gran acto de confirmación democrática, de lo mejor de la identidad nacional», expresó Sanguinetti.

Además, dijo que en la perspectiva de los 50 años, sienten «lo que el país ha hecho» y destacó su crecimiento social, económico, cultural, tecnológico.

«Asumiendo este compromiso o esta ratificación de compromiso cívico aunque sea, para que este nunca más que hemos pronunciado tantas veces, que seguimos pronunciando todos, tenga un profundo contenido. El nunca más a la violencia, el nunca más a los mesianismos autoritarios, el nunca más a las utopías revolucionarias, el nunca más a la intolerancia, el nunca más a la descalificación del adversario, el nunca más al desprecio de las constituciones liberales y valores democráticos», detalló.

Luego se refirió a los expresidentes que lo acompañaron en el discurso y a sus «luchas» y «enfrentamientos». «Que estos ciudadanos que nos hemos enfrentado, a veces con dureza, hoy estamos aquí al pie de la constitución, al pie de la república, al pie de las mejores esencias de este país. Afirmados en el pasado, pero mirando siempre hacia el futuro», agregó.

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que ratifica el compromiso cívico «para que este nunca más tenga un profundo contenido».

El mensaje de Luis Alberto Lacalle Herrera también apuntó a la importancia de estar «tres veteranos de guerra» en el mismo lugar, para transmitir un mensaje.

«Queremos que el sistema que recobramos, con su legitimación del poder a través del voto, con su respeto a la ley, sea el gran objetivo de nuestro país», manifestó.

Por esa finalidad, agregó Lacalle, hay que «asumir en su fuero íntimo y conducta nunca más descalificar al otro porque piensa distinto, ni pensar que es una mala persona porque vota a otro partido o a otro candidato. Asumir por parte de la dirigencia política que la lucha política llega hasta cierto punto y que los acuerdos son la esencia de la vida histórica y política del Uruguay. Las coincidencias y los acuerdos fueron los grandes momentos de progreso nacional».

También llamó a «no extremar nuestro derecho», dirigiéndose a sindicatos, religiones, educación, medios de comunicación, poder económico, empresarios. «Siempre dejar un lugar para el entendimiento a través del respeto», dijo.

«Suave en el modo y fuerte en los hechos, y creo que ese es el mensaje que tenemos que transmitir», dijo el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera en su mensaje recordatorio del golpe de Estado.

«La democracia no es perfecta ni nunca lo será, porque no son las instituciones las que fallan, somos los humanos que cometemos errores. Pero hasta ahora, no hemos encontrado algo mejor para el funcionamiento de las sociedades. No es perfecta, es perfectible, pero no nos debemos de conformar, porque una manera de afirmar a la democracia es que la responsabilidad política le de respuestas a los problemas más dramáticos, ayude a resolver los problemas más dramáticos», empezó el mensaje de Mujica.

Luego señaló que Uruguay está en el «continente más injusto que hay arriba de la tierra, y probablemente el más rico» y remarcó que «defender la democracia es asumir la responsabilidad social que tenemos».

Para Mujica, hay que «sublimar en causas nacionales» a las «grandes contradicciones» y utilizó como ejemplo los conflictos armados entre los partidos tradicionales a lo largo de la historia, pero que «se pusieron a construir al final ciudadanía».

«Necesitamos una causa nacional que nos unifique por encima de nuestros antagonismos, y el antagonismo estará siempre a la hora del reparto, pero cuidemos la convivencia que es la manera de cuidar la democracia», concluyó.

«Una manera de afirmar a la democracia es que la responsabilidad política ayude a resolver los problemas más dramáticos», dijo el expresidente José Mujica en su mensaje recordatorio del 50 aniversario del golpe de Estado.

Lacalle Pou recordó que él no era nacido cuando ocurrió el golpe de Estado y que tiene una foto de su madre embarazada el 22 de julio de 1973. «Mi padre estaba preso», dijo Lacalle.

«Si nos ponemos de acuerdo, y esta actividad sí lo hace, es en el presente y en el futuro», expresó, al referirse a la democracia como «una construcción permanente». En ese sentido, destacó «la unión nacional por encima de todos los partidos».

«Para que el ‘nunca más’ sea cierto, tiene que haber para siempre democracia. Y la democracia se basa en los derechos electorales, en un gobierno democrático, en la separación de poderes, en la representación de las minorías, en los resortes institucionales para el reclamo, en la sana convivencia de los partidos políticos, pero también la democracia como instrumento, imperfecto por ser creación humana pero el mejor que tenemos, debe de satisfacer lo que hace a un individuo libre», remarcó. / Fuente: Subrayado