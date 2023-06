La intendenta Ana Bentaberri fue consultada este miércoles sobre las apreciaciones realizadas este artes por el edil y secretario de al Comisión Departamental del Partido Nacional, Gonzalo Simone, quien en el acto organizado por la Intersocial San José de Mayo con motivo de los 50 años del golpe de Estado, afirmó que su colectividad política tiene una «deuda histórica con la verdad y la justicia».

«La afirmaciones de Simone que las explique él. No voy a hacer mayores comentarios. Es un momento muy especial, en el que hay que pensar en que lo que pasó hace 50 años no vuelva a pasar nunca más. No que no pueda pasar, no tiene que pasar nunca mas. Eso depende de nosotros y en eso estamos todos alineados. Lo que tenga que hablar el Partido Nacional hacia adentro se pondrá sobre la mesa como corresponde», dijo la titular del Ejecutivo.

Bentaberri manifestó también que las palabras del edil no le causaron malestar. «Todos formamos parte del Partido Nacional y todos tenemos derecho a expresarnos. Es un derecho que tenemos que defender. Tenemos que aprender que con respeto y tolerancia, podremos estar de acuerdo o discernir, todos tenemos derecho a decir lo que pensamos«, insistió.

Preguntada sobre si Simone había sido invitado al acto en calidad de de edil o de secretario de la Comisión Departamental del PN -como fue presentado- la intendenta dijo desconocerlo. «No he hablado con (el presidente de la Comisión) Pedro Bidegain ni con el propio Gonzalo«, señaló.