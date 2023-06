En el marco de la interpelación que el Frente Amplio lleva a cabo desde este miércoles al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y que continúa este jueves, el diputado Nicolás Mesa formuló duras críticas al secretario de Estado a que calificó de «errático».

«Cada vez que se ha hecho un plan para evitar algo, eso que se quiere evitar termina aumentando. Se arma un plan para disminuir los homicidios y aumentan 25 por ciento; se hace un plan para combatir la bandas de narcotráfico y de 45 aumentan a 49» señaló Mesa al cuestionar los resultados de su gestión.

«Entendemos que el ministro esté cansado y lo entendemos porque está en campaña electoral aunque no niegue en el Parlamento. Recorre el país y participa de actos, coincidiendo su agenda institucional con la de su candidata a la Presidencia, y ya que estamos organizamos todo. Si eso no es campaña electoral no sé lo que es«, se preguntó el diputado.

Mesa recordó que Heber «no tiene problemas presupuestales, tiene el marco legal que pidió en la LUC, pero es el ministro peor evaluado por la sociedad según los sondeos de opinión«

«Es un ministro errático que conduce a través de consignas que muchas veces resultan risueñas y anuncios que no trasmiten certezas. Por el contrario, generan incertidumbre y desmoraliza a la Policía nacional, y genera incertidumbre en la propia coalición de gobierno. Es un ministro que se debilita día a día y el fracaso de sus planes enigmáticos los sufre y los paga al pueblo uruguayo», afirmó el legislador.