La Junta Departamental de San José llevó a cabo este viernes una sesión extraordinaria en recuerdo de los 50 años del golpe de Estado.

De la instancia fueron parte el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, y el ex legislador del Partido Nacional, Juan Martín Posadas.

Posadas, primero de los tres en hacer uso de la palabra, dijo que con los actos que, como el de este viernes, se han realizado en todo el país, Uruguay «reivindica la importancia de los partidos políticos para la vida democrática» a la luz del descreimiento que recaía sobre los mismos en los años previos al quiebre institucional. Del mismo modo, exhortó a la «conciliación» entre todos los uruguayos, en momentos en que, a su entender, el país atraviesa momentos de «agresividad y chisporroteos». «Al país le conviene prestar atención a este tipo de cosas y trabajar por la conciliación», expresó.

Pasquet, por su parte, llamó a realizar «contribuciones voluntarias y cotidianas al interés general y al bien común» para mantener y fortalecer la democracia «y el ejercicio de los derechos, algo que está indisolublemente relacionado con lo anterior. Pensar en una cosa u otra no puede hacer perder los dos. Y yo creo que algo de eso hemos aprendido porque si hoy estamos con el período democrático más largo de la historia del Uruguay es porque todos hemos hecho algo», destacó.

Andrade, en tanto, pidió estar alerta ante «situaciones de deterioro. Por ejemplo, me preocupa que un día sí y otro también haya críticas feroces a la Justicia, que todavía el Senado no haya archivado el pedido de destitución de la intendenta de Montevideo o que haya existido espionaje de senadores, dirigentes y militantes en democracia. Claramente son situaciones que no fortalecen el proceso democrático y que no hay que normalizar que sucedan», concluyó.