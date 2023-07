La directora del Instituto afirmó que están «trabajando duramente» en el tema.

La directora ejecutiva del Instituto de Bienestar Animal (INBA), Marcela Delgado, dijo que están muy preocupados por la matanza de ovejas por parte de jaurías y que están trabajando duramente para evitarlo.

Delgado habló con Telenoche luego de que la Asociación Rural del Uruguay (ARU) se manifestara disconforme con la gestión del INBA que, a su entender, tiene una «agenda enfocada en los animales domésticos, descuidando los animales de producción».

La directora ejecutiva del INBA afirmó que están «muy preocupados por esto, no es de ayer, esto es un tema que se viene arrastrando hace muchísimos años y estamos trabajando duramente. Lo primero que se hace es encontrar si esos perros tienen dueño y en el caso de tengan dueño siempre se actúa, cuando no tienen dueño o no los podemos divisar es cuando estamos empezando a intentar otro tipo de actuaciones para poder lograr la incautación de esos animales y el tratamiento que le sigue».

Afirmó que trabajan muy estrechamente con Seguridad Rural del Ministerio del Interior.

¿Cómo denunciar jaurías o maltrato animal?

Para denunciar la presencia de jaurías o caso de maltrato animal, el INBA creó un formulario que se encuentra disponible en la web del Ministerio de Ganadería. También se puede llamar a los teléfonos 2908 81 69 o al 2908 12 71.

En lo que va del año, el INBA recibió un promedio de 441 denuncias mensuales, superando las recibidas en todo 2022.

«Es impresionante el aumento de denuncias que estamos teniendo, puede ser indicativo de que aumenta el tema o porque se ve una respuesta del otro lado», dijo Delgado. / Fuente: Telenoche