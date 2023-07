El dirigente del sindicato de OSE Carlos Larrosa señaló lo que a su entender son las tres grandes “fallas” que tuvo el gobierno en la crisis del agua.

El dirigente del sindicato de funcionarios de OSE Carlos Larrosa pidió a la población de Montevideo y el área metropolitana que en la medida de lo posible no tomen el agua que sale de la canilla por los altos niveles de cloruros y sodio que tiene producto de la mezcla con agua salada que llega al río Santa Lucía desde el Río de la Plata.

“Nosotros no lo recomendamos. No voy a decir algo acá que no le digo a los seres más cercanos, mi familia o amigos, no tomen el agua, en las medidas de las posibilidades, obviamente. Que no se tome el agua que hoy en día está brindando OSE”, dijo Larrosa este martes en el programa Arriba Gente de canal 10.

“Ante la falta de información que ha dado el gobierno han salido varias sociedades médicas, la sociedad de pediatría, de dermatología, de cardiología, a advertir sobre los problemas que puede traer el consumo del agua y advertir a la población de que no la consuma. Hace poco salió la facultad de Química, siempre con recomendaciones porque obviamente se espera que sea el gobierno quien oficialmente tenga que admitir y advertir estas cosas. Pero el agua, hoy en día, tiene que quedar claro, siempre lo dijimos de forma clara de parte del sindicato, no es potable”, agregó Larrosa.

“El agua a partir de finales de enero ya no era potable, el concepto de agua bebible o segura no es medible”, alertó el dirigente sindical.

TRES “FALLAS” DEL GOBIERNO

Larrosa aseguró que las obras que inició el gobierno desde la OSE para atender la crisis del agua son necesarias y correctas, pero señala que se deberían haber hecho varios meses antes, incluso el año pasado.

“El gobierno tenía y las autoridades de OSE también las previsiones de lluvia y el déficit hídrico que estamos viviendo hace tres años. Todo este tipo de obras se tendrían que haber hecho mucho antes. No haber esperado a llegar a una situación en la cual no teneos agua potable para empezar con todo este movimiento”, dijo el secretario ejecutivo de FFOSE.

Larrosa señaló “tres fallas” que ha tenido el gobierno en la gestión de la crisis del agua.

"Las autoridades han fallado en tres grandes momentos, primero en la previsión, esto se sabía que podía pasar, obviamente hasta que pasa no se dimensiona. Luego se falló en la comunicación, se informó tarde y de forma ambigua. Y se está fallando de forma muy fuerte en las medidas que se están tomando ahora. Tienen que asegurarle el agua a la población que no tiene acceso al agua embotellada", dijo Larrosa, y aseguró que se puede llevar con camiones cisternas e instalando tanques en los barrios y para los hogares que no pueden comprar agua embotellada.