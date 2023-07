En un comunicado que dieron a conocer este martes, vecinos vinculados a la Comisión Pro Hospital de Ciudad del Plata expresaron su malestar por las expresiones de la intendenta Ana Bentaberri, quien la semana pasada había dicho que «hay políticos» que «usan» el tema «para aparecer en la foto».

Bentaberri dijo esas palabras al ser consultada sobre la preocupación que existía en la Comisión por la falta de respuestas a una solicitud de audiencia que efectuada al presiente de la República, Luis Lacalle Pou, y que la titular del Ejecutivo se había comprometido a gestionar.

«Una vez más usted demuestra que a los vecinos de Ciudad del Plata no nos quiere» señalaron los vecinos en el comunicado. «Lo que usted se olvida que el Sr. Presidente de la República Luis Lacalle Pou en el cierre de campaña en ciudad del plata en Playa Pascual, dijo que si ganaba las elecciones, los niños iban a nacer acá, y en dicho cierre de campaña estaba usted, (José Luis) Falero, el diputado (Ruben) Bacigalupe que van 2 veces que es diputado y no presentó un proyecto, también estaban los dirigentes: (Sergio) Valverde, (Héctor) Silvera, (Sebastián) Ferrero, Marianita Fonseca, Mercedes Antia etc.» recordaron.

«Se ve que usted Sra. Intendenta la llamaron de arriba (Falero) y le dijeron que no se metiera, en conseguir la entrevista con el Presidente. Debería de ser todo lo contrario, usted, debería de ser la primera en preocuparse en que los vecinos de Ciudad del Plata cuenten con una atención en el hospitalito digna. Mire que usted es intendente con los votos de Ciudad del Plata», enfatizaron.

Para los vecinos, Bentaberri «debería de pedir disculpas públicamente, porque hay un grupo de hombres y mujeres trabajando en la comisión para conseguir que Ciudad del Plata cuenten con una atención digna (…). Decepción total con la Sra. Intendente Ana María Bentaberri», concluyeron.

La jefa comunal también había expresado que realizó las comunicaciones comprometidas y que se encontraba a la espera de que se le informara la fecha en la que los vecinos serán recibidos en Presidencia. En ese sentido, pidió «respetar los tiempos» que tiene el Poder Ejecutivo.