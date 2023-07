Prevén aumentar puntos con videovigilancia.

Las autoridades de la Jefatura de Policía se reunieron en la mañana de este miércoles con la comisión directiva del Centro Comercial e Industrial con el objetivo de analizar la situación de la zona céntrica de San José de Mayo en materia delictiva.

De acuerdo a lo informado por el titular del Comando, Com. Atilio Rodríguez, desde el 1° de enero hasta el 30 de junio se produjeron 16 eventos hurtos o rapiñas- contra comercios en ese sector de la capital maragata, seis de los cuales fueron aclarados, arrojando un total de 10 formalizados. Los 10 episodios restantes se encuentran en investigación.

Juan Manuel Machado, directivo del Centro, dijo haber salido conforme de la instancia y particularmente «muy contento» con el proyecto de ampliación del número de puntos videovigilados y, en concordancia, del centro de monitoreo -al que calificó de «bastante ambicioso»- que llevan adelante Jefatura e Intendencia.

Al respecto, el jefe informó que se prevé aumentar en diez los lugares con cámaras en San José de Mayo y que, a su vez, se está capacitando personal para su visualización.

No obstante ello, Machado indicó que se solicitó a las autoridades dar «más intensidad al patrullaje» para evitar nuevos eventos. Del mismo modo, el directivo no descartó que la institución que integra pueda colaborar con cámaras. «Es algo que en algún momento lo tuvimos sobre la mesa y que ahora vamos a volver a analizar. Es un deber que no llevamos», comentó.