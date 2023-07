El país sigue dividido y es imposible anticipar quién tiene más chances de ganar las elecciones el año próximo.

Falta menos de un año para las elecciones internas de los partidos, cuando se definirán los candidatos presidenciales de cada uno. Ya hay varios líderes que han manifestado su intención de presentarse como precandidatos, pero aún no se sabe quiénes competirán por la presidencia. Sin embargo, más de cuatro de cada cinco electores tienen un partido preferido al que votarían si las elecciones fueran hoy.

El 44% votaría al Frente Amplio, el 27% al Partido Nacional, el 6% al Partido Colorado, el 2% a Cabildo Abierto y el 1% al Partido Independiente. Otro 2% dice que votaría a la Coalición, sin especificar partido. El 18% restante votaría en blanco, anularía su voto, o no sabe o no dice qué votaría.

Desde fines del año pasado las encuestas de Cifra muestran un apoyo bastante estable a las “dos mitades”, con una leve ventaja hacia la oposición. La preferencia por el Frente Amplio oscila entre el 41 y el 44%. Tuvo una leve caída en abril y ahora se recupera. La preferencia por la coalición en su conjunto oscila aún menos, entre 38% y 40%. Hoy el apoyo está en el mismo nivel que en febrero. Sí se observan más variaciones dentro de la coalición, donde la preferencia por el Partido Nacional varía entre un máximo de 31%, a fines del año pasado, y un mínimo de 27% hoy. Pero lo que pierden los blancos tienden a ganarlo los otros partidos de la coalición, con lo cual el apoyo hacia las “mitades” oscila menos. Además, hay que subrayar que todas las variaciones observadas están dentro del margen de error de las encuestas. Lo que se puede afirmar es que el clima político es muy estable y el país sigue dividido.

Pero como ha sucedido en el pasado, la división entre el Frente y la coalición no es igual en la capital que en el interior. En Montevideo el Frente Amplio ha tenido mayoría desde hace décadas, y en la medición actual tendría el apoyo de más de la mitad de la población, mientras que menos de un tercio apoya a algún partido de la coalición. En el interior, en cambio, la Coalición supera al Frente, aunque la diferencia hoy es pequeña de apenas 4 puntos, 43 a 39%.

En resumen, el país sigue dividido y es imposible anticipar quién tiene más chances de ganar las elecciones el año próximo. Hay dos grupos de electores que mantienen muy estable su simpatía por el Frente o por la Coalición, y otro grupo, también muy estable, que está a la espera antes de decidirse. Ese grupo, cerca de un quinto del electorado, es quien decidirá quién gobierna a partir de 2025. Probablemente la gran mayoría de ellos espere hasta que estén definidos los candidatos presidenciales, y en su decisión pesará mucho quién sea candidato en cada partido.

Por eso las internas son tan importantes. La gran mayoría de los “fieles” votará a “su” partido, no importa quién sea el candidato presidencial. Son los otros, los no comprometidos, que no votarán en las internas, los que decidirán en octubre en parte por un partido pero sobre todo por un candidato. En próximas notas analizaremos cómo se está desarrollando esa otra competencia, tan decisiva para el desempeño electoral de los partidos.

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 1009 entrevistados entre los días 15 de junio y 2 de julio de 2023. / Fuente: Telemundo

