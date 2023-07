El senador señaló a Jonathan Mastropierro, aunque la investigación carece de elementos sobre un plan del que habla el legislador.

El senador Gustavo Penadés, acusado de explotación sexual de menores, ha dicho en varias oportunidades que está siendo víctima de una trama, aunque hasta ahora no había señalado a ningún involucrado dentro de ese plan en su contra.

La primera denunciante, por la que se inició el caso, fue la militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso. Este miércoles, en diálogo con Punto de encuentro (Universal 970), Papasso contó que, luego de que ella hablara con Montevideo Portal en marzo de este año, la persona que la contactó fue Jonathan Mastropierro.

Mastropierro es un joven que fue condenado en 2019 a 20 meses de prisión por cinco delitos de estafa contra Unicef en Uruguay y una financiera. “Lo conocí el día que me mandó un WhatsApp por un amigo mío de la Lista 71. Es una de las personas que sale en los audios: ‘Romina, no estás sola’”, dijo la militante en el programa radial.

En ese sentido, Papasso aseguró que Mastropierro —quien se presentó ante ella como Mateo— le comenzó a mandar audios y fotos de Penadés. “Fue él quien me mandó la foto de Gustavo Penadés con los dos menores en el hotel”, agregó.

Papasso opinó que Mastropierro le pasó videos a ella bajo el nombre de Mateo porque “era conocido de Sebastián Mauvezín”, el profesor de Historia que es acusado de ser el nexo entre el legislador y los menores de edad.

Por su parte, el senador Penadés aseguró que no le cabe “la menor duda” que Mastropierro es una de las personas que está detrás de la “trama” en su contra. Es “una estrategia que está muy pensada, que es la estrategia que, al no tener pruebas contundentes, al no tener elementos firmes que demuestren que esto es así, sustituyen eso por cantidad”, afirmó. “Hay una organización que se ha montado muy inteligentemente”, agregó Penadés, en entrevista con Punto de encuentro.

No hay nada

La fiscal Alicia Ghione no tiene detalles de la “trama” de la que habla Penadés. Fuentes del caso informaron, además, que en la causa tampoco hay ningún elemento contra Mastropierro.

El informante comentó que Papasso estaba al tanto de que podrían “saltar los antecedentes” de Mastropierro. “De la trama la Fiscalía no tiene nada, y tampoco contra este joven del que se está hablando”, concluyó la fuente.

Es de esperar, además, que el joven denuncie en las próximas horas a Penadés por difamación ante la Fiscalía. / Fuente: Montevideo Portal