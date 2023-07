La adolescente falta de un hogar de acogida de INAU en San José desde hace varios días.

Días atrás se informó sobre la ausencia de tres adolescentes del hogar de amparo “Nuevo Tiempo” de San José de Mayo. Ellas eran Victoria Bentancor Rodríguez, de 15 años de edad, Alison Ayelén Álvarez García y Luzmila Belén Cisneros Moreira, las dos últimas de 13 años de edad.

El lunes 3 y por sus propios medios Victoria retornó al hogar y al día siguiente fue ubicada Alison; ambas se encontraban en buen estado de salud. Ahora resta dar con el paradero de Luzmila, algo que al parecer sucedería de un momento a otro, según la información aportada este jueves por el director departamental del INAU, Dr. Daniel Fabreau.

“Hay datos muy certeros” sobre dónde podría estar Luzmila, manifestó Fabreau en diálogo con la prensa. Precisó que cuando el caso se hizo público hacía 15 días que las jóvenes estaban ausentes, pero aclaró que la denuncia se radicó apenas se percataron de la faltante, lo que se dio en el marco de una salida no acordada. Otro dato a considerar es que las tres internas se ausentaron de manera independiente, no fue una acción en conjunto.

El jerarca agregó que las tres serán sancionadas, aunque no se especificó de qué modo, al tiempo que aclaró que quienes se encuentran en el hogar en cuestión no están allí por haber infringido la ley, por ende, no se pueden disponer de medidas restrictivas.

Uno de los principales objetivos en el hogar es el poder dar contención a los jóvenes para que se sientan a gusto y no tengan la necesidad de ausentarse, como en los casos antes mencionados.