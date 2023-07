Las formularon algunos inspectores. Se han presentado quejas en contra del jerarca en diferentes ámbitos. Otros han solicitado ser trasladados y hubo funcionarios que fueron asistidos por psicólogos y psiquiatras como consecuencia del tenso relacionamiento con el titular de la repartición, Yarwinn Silveira, entre otras tantas presuntas irregularidades.

Temor: esa palabra resume porque los inspectores que decidieron contar a San José Ahora lo que sucede en la interna de la Dirección de Tránsito de la Intendencia han solicitado permanecer en el anonimato.

CUERPO INSPECTIVO

Actualmente en el departamento de San José hay 21 inspectores de tránsito, de ellos 11 ingresaron entre el año pasado y el actual, son “los nuevos” y cumplen labores, principalmente, en San José de Mayo. Los 10 restantes hace algunos años que trabajan en la Dirección y han sido asignados a Libertad y Ciudad del Plata. Hay tres inspectores que son enviados a las Juntas Locales donde se encargan de las licencias de conducir.

MALA RELACIÓN

“La relación es malísima” dijeron los denunciantes a San José Ahora agregando que el director “es una persona muy violenta y cerrada”.

Expresaron que quienes no están de acuerdo con sus lineamientos comienzan a ser perseguidos laboralmente.

“Aspiramos a irnos del área porque es insoportable, degradar a la persona todo lo más que se pueda, ninguneo continuo, ya hemos hecho denuncias de todo tipo y no hemos sido escuchados.

Silveira prometió cuando ingresó que el que no quisiera estar en Tránsito podría pedir el cambio, pero después empezó con malos tratos, persecuciones y a dañar psicológicamente a las personas … varios funcionarios han tenido problemas con él”, narraron los presuntos afectados.

PEDIDOS DE TRASLADOS, DENUNCIAS Y TRATAMIENTOS MÉDICOS

La situación descripta anteriormente ha derivado en que varios trabajadores hayan solicitado el traslado a otras áreas de la Intendencia. Algunos han sido concedidos y otros expedientes están en proceso, pero “por todos lados los trancan”.

“No respeta los expedientes esta persona (en referencia a Yarwinn Silveira) y si los puede encajonar mejor, como lo ha hecho, se le han mandado expedientes del personal, los mete en un cajón y ni siquiera los devuelve, como que si alguien le tuviera miedo y nadie le puede reclamar nada”.

Las denuncias de funcionarios son varias y han llegado principalmente a la Intendencia, se han hecho saber a ADEOM e incluso una ex funcionaria llegó a elevar una denuncia por persecución laboral ante el Ministerio de Trabajo. “Inmediatamente” la trabajadora fue derivada a otra área fuera de Tránsito.

También hubo casos en que funcionarios de la repartición debieron recibir asistencia psicológica y psiquiátrica como consecuencia de su paso por la dirección encabezada por Silveira.

DIFERENCIAS ENTRE LLAMADO PÚBLICO Y CONTRATO

La situación de los nuevos inspectores es una de las que más inquieta. Indican que hay una diferencia “gravísima” entre el llamado público y el contrato que firmaron.

Mientras que en el llamado se puntualiza que el horario laboral será de 7 horas con 15 minutos, una vez firmado el contrato se les aclara que ese horario no incluye los traslados a otras ciudades. Poniendo como ejemplo un traslado desde San José de Mayo a Ciudad del Plata, son aproximadamente tres horas más que se agregan a la jornada laboral.

“Hicieron un llamado engañando a las personas, usted va a trabajar de inspector y después trabaja de viajante. Hicieron lo que ellos quisieron con el contrato y eso está mal. Doce o trece horas es lo que se termina trabajando. Se deberían contemplar los viajes porque sufren un desgaste impresionante.

Agregan que si algún inspector nuevo dice “no puedo”, inmediatamente aparecen las amenazas del director marcándoles que es un contrato y lo pueden perder si no acatan la orden, cuando “la realidad no es así, en todo caso pueden ser sancionados, es una amenaza y una persecución laboral continua”.

Aclaran que esta situación no afecta a los “viejos inspectores”, quienes gracias a la intervención de ADEOM tiempo atrás lograron que las horas de traslado sean contempladas como horario laboral. No obstante, comentan que los trabajadores más antiguos han sido separados de los nuevos, esto para que no los aconsejen dándoles a conocer sus derechos laborales, para que así “trabajen como quiere la Dirección”.

Concuerdan en que los inspectores nuevos la tienen mucho más difícil por haber hecho ese agregado en el contrato. “Van a estar tan cansados que se van a terminar de enfermar. Terminamos destruidos” dice uno, a lo que otro agrega: “ves una foto de cuando ingresas tenés como un brillo en la cara, no sé si es porque conseguiste trabajo o lo que sea, pero después de seis años trabajando mirás de nuevo una foto al día de hoy y pareciera que hubieran pasado 15 o 20 años, demacrados estamos, de lo que se pasa en Tránsito y de un año para otro los cambios en nuestra salud son graves de verdad”.

MÁS RESPONSABILIDADES

Los denunciantes señalan que los protocolos son viejos y que deberían ser adaptados a la actualidad. En ese aspecto señalan que se les incorporan nuevas herramientas de trabajo, en su mayoría electrónicas, de las que se deben hacer cargo sumando más responsabilidades, como el tener que llevarlos a sus domicilios particulares para cargarlos. Si por ejemplo esos dispositivos se dañan, pierden o se los hurtan, hay un perjuicio económico para los trabajadores.

MULTAS QUE NO SE INGRESAN

Presuntamente y según los denunciantes hay multas que ellos han aplicado pero que finalmente no han sido ingresadas al sistema quedando sin efecto.

“El director ha dicho que hay procedimientos mal hechos y las multas no han ingresado. Según la cara del cliente es si las ingresamos o no las ingresamos al sistema. El inspector ve infractores, no ve caras, la dirección no es alguien idóneo, es alguien político, por lo tanto conoce a mucha gente y muchas multas no se ingresan”, agregando que hay “procedimientos que se cancelan por un llamado”.

IRREGULARIDADES EN PAGO DE COMISION DE MULTA

“La población está creída que ganamos dinerales, pero en San José no es el caso”, dicen los inspectores, agregando que por multa aplicada ellos perciben el 25% sobre algunos artículos, lo que les permite “rellenar el sueldo miserable” que tienen. Pero aclararon que el problema está en el pago de esos artículos. En tal sentido dijeron que “hay una caja negra de quien computa” y ellos ignoran quién es la persona que cumple esa función. “Es una caja de pandora…no hay regularidad de pago, no hay algo claro” en tal sentido.

SUELDO DE INSPECTORES

El sueldo base de los inspectores en San José es de 33 mil pesos más viáticos por días trabajados. Si a eso se les suman las horas extras pueden percibir entre 60 mil y 70 mil pesos mensuales, eso siempre y cuando no les sean suspendidos los viáticos y las horas extra. Destacan que si se enferman el sueldo les queda en 20 mil pesos líquido.

RESIGNACIÓN

Los denunciantes insistieron con que “sucede mucha cosa”, “hay mucha manipulación por parte de la dirección” y que “hay mucho más para hablar”, pero “hay gente que tiene miedo por las cosas que pueden suceder de parte de la dirección. A los inspectores nuevos los amenazan que pueden perder el trabajo”.

Enfatizaron que dejan por fuera de la situación a la intendenta Ana Bentaberri, aunque aclararon que “ella tiene el poder de pararlo”, al tiempo que reflexionaron: “Entendemos que si hay algo que se está repitiendo en el tiempo lo tienen que destituir, pero bueno, no sucede”.

QUIÉN ES YARWINN SILVEIRA

La designación de Yarwinn Silveira como director de Tránsito es por cuota política al sector «Alianza por San José» que lidera el senador Carlos Daniel Camy.

Silveira fue edil en la primera década del 2000, llegando a ocupar la presidencia de la Junta Departamental de San José.

En las elecciones de 2015 fue electo edil por Alianza, y luego designado Director de Gestión Ambiental y Salud por José Luis Falero, quien lo terminó expulsando del gabinete por las diferencias políticas del sector oficialista y el sector de Camy.

En las elecciones celebradas el 27 de setiembre, fue electo nuevamente edil, siendo el primer titular de la lista 2.