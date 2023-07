Lo dijo la geóloga Leda Sánchez, quien confirmó que fue de 5,2 grados en la Escala de Ritcher.

La geóloga Leda Sánchez confirmó a Subrayado este miércoles que el sismo ocurrido esta madrugada en Atlántida fue de 5,2 grados en la Escala sismológica de Richter. Luego de realizadas 17 sesiones, la experta y su equipo lograron determinar la magnitud del evento.

Sánchez explicó que las palabras sismo, terremoto y temblor son sinónimos, mientras que el término maremoto tiene que ver con olas y tsunami y está relacionado a otro fenómeno.

La geóloga explicó que este tipo de eventos pueden ocurrir en cualquier punto de Uruguay ya que estamos situados sobre una capa tectónica que tiene un desplazamiento. El Instituto Geográfico Militar mide el movimiento de la placa, mientras que la Facultad de Ciencias mide los movimientos dentro de la placa. «En esos movimientos de la placa hay lugares donde se acumulan tensiones donde después en fallas antiguas se reactiva y se genera esa ruptura y tenemos un terremoto», explicó.

Y agregó: «No hablamos de réplicas, o sea, si ocurre otro evento va a ser otro evento sísmico que puede estar asociado, vinculado o no a este evento, porque como no podemos caracterizar las fallas y estamos en una región intracontinental, que no es lo mismo que una región de convergencia de placas, donde hay choque de las placas (…) nosotros hablamos directamente de los eventos sísmicos que ocurren».

Consultada sobre si el hecho hubiera ocurrido en la ciudad de Montevideo, Sánchez dijo que se «preocuparía mucho. Yo soy de la idea de que si un evento de esta magnitud, el epicentro está sobre nuestro basamento acá en Montevideo o Canelones, los lugares más poblados del país, podría ser catastrófico», esto implicaría colapso de viviendas.

“Sigue habiendo basamento en la costa del Río de la Plata, entonces suponemos que ahí hubo una estructura que se movió, como fue el sismo de Montevideo, en marzo de 2016, que el epicentro fue donde estaba la regasificadora”, recordó Sánchez. Ese evento tuvo una magnitud de 3,2 en la Escala de Richter, donde se registraron reportes en distintos puntos de la capital.

El segundo evento más grande de estas características fue registrado en Florida, con un promedio de 4,6 grados.

Consultada acerca de si hay más terremotos en Uruguay que años atrás, Sánchez dijo que no: “Vemos más eventos porque tenemos más equipos” (sismógrafos). “No es que tiemble más”, agregó.

“Este país no tiene conciencia de lo que es la gestión de riesgos, y así nos fue con el agua”, alertó Leda Sánchez y reclamó que si no fuera por su esfuerzo personal y el de sus allegados, no habría registros de sismos en Uruguay ni se estudiaría nada al respecto.