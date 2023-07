Continúa la polémica por el retiro de la canción del repertorio de la Banda Municipal de San José.

Este jueves por la noche directora de Políticas Sociales de la Intendencia e integrante de la Mesa de Género y Diversidad, Carolina Hornes, efectuó un descargo en su Facebook como consecuencia de la polémica generada por el retiro de la canción “Azuquita pal café” del repertorio de la Banda Municipal de San José.

Indicó que “hace un tiempo atrás llegó a la Intendencia una nota firmada por varias mujeres y hombres de la Banda Municipal de San José dónde pedían no interpretar la letra de una determinada canción porque creían que no era acorde con una mirada de género, también manifestaban que la banda era transmisora de cultura y conocimiento y que a través de la letra de esta canción no pasaba esto”.

La funcionaria enfatizó que en la Mesa de Género y Diversidad “escucharon” la solicitud e informaron a “los integrantes de la banda la posibilidad de sacar del repertorio este tema pudiendo agregar cualquier otro que permitiera que todos y todas lo cantaran con alegría”.

Hornes agregó que “acá nadie dice no la canten, no lo bailen, no lo salten, no lo aplaudan… se dice pasemos a otro tema en la banda no en la vida. Cada uno desde su casa y su vida puede hacer lo que quiera…”.

En otro pasaje de su mensaje la directora de Políticas Sociales ironizó que “mientras algunos tienen 5 minutos de fama con esta noticia un grupo de mujeres no la está pasando nada bien”.

A continuación el mensaje completo escrito por Carlina Hornes en Facebook:

“Hace un par de días que estoy por escribir el cuento contado desde otro lugar.

Hoy decidi hacerlo y cada uno sabrá cómo interpretarlo.

La vida me ha enseñado que cuando uno es convincente con sus principios puede dormir tranquilo.

Acá el lobo no se comió a Caperucita ni Caperucita se comió al lobo.

Hace un tiempo atrás llegó a la Intendencia una nota firmada por varias mujeres y hombres de la Banda Municipal de San José dónde pedían no interpretar la letra de una determinada canción porque creían que no era acorde con una mirada de género, también manifestaban que la banda era transmisora de cultura y conocimiento y que a través de la letra de esta canción no pasaba esto.

Desde el área de género de la Intendencia ESCUCHAMOS la solicitud de estos artistas (funcionario/as) que transmiten cultura mediante su música y se realiza un informe acordé a lo que manifestaban.

También se agrega al mismo que la Mesa de género y diversidad formada por representantes de diferentes Instituciones y órganos políticos tiene como uno de su principales objetivo sensibilizar sobre la perspectiva de género y propiciar acciones con un enfoque de derechos humanos.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado es informado por quién corresponde a los integrantes de la banda la posibilidad de sacar del repertorio este tema pudiendo agregar cualquier otro que permitiera que todos y todas lo cantaran con alegría.

Porque para transmitir alegria uno debe sentir la letra y creer en lo que canta.

Una banda es un equipo y para que un equipo funcione todos sus miembros deben estar en sintonía.

Mi pregunta es…a quien se perjudica cambiando un tema por otro? Si las mujeres que lo interpretan no se sienten a gusto no se puede cambiar la versión?

Estos últimos días no nos hemos puesto en el lugar de…sino que hemos juzgado a quienes hicieron la carta, a quienes deciden no querer transmitir una canción que no va de la mano con una mirada de género. Se los ha insultado, no se han hecho valer sus derechos.

Acá nadie dice no la canten, no lo bailen, no lo salten, no lo aplaudan….se dice pasemos a otro tema en la banda no en la vida.

Cada uno desde su casa y su vida puede hacer lo que quiera…

Una política pública con perspectiva de género es esto, es escucharnos, saber cómo nos sentimos tener empatía, respetar la diferencias.

Saquemosle el peso a un tema musical y miremos a los y las que están del otro lado.

Cómo se estarán sintiendo? Cómo irán al próximo ensayo? Eso nos debería interesar más como sociedad…el otro, el ser, la persona.

Vamos a dejar los juicios de valor en los medios de prensa, las redes sociales y empecemos a respetar las diferencias.

Feministas sacan repertorio de la banda….uno de los tantos titulares…por favor gente…vamos a leer la noticia completa.

Mientras algunos tienen 5 minutos de fama con esta noticia un grupo de mujeres no la está pasando nada bien.

Y me incluyo…porque yo no pertenezco a la banda pero soy parte de la Comisión de Género y todos los dias trabajo por los derechos de todas y todos, para disminuir las brechas sociales y para la equidad; proyectando una sociedad más justa, sensible e inclusiva.

Por último quiero hacer algunas apreciaciones no menores:

-Acá no hay iluminados y la comisión no tiene la potestad de censurar NADA.

-Esto no es un grupo de feministas que lo solicitan, son artistas hombres y mujeres que integran la banda.

-Sabemos que este es un tema que fue escrito en otro momento y en otro contexto social pero su letra no va de la mano con la mirada de hoy y por ende no seria conveniente que sea transmitida por una banda que representa a una institución pública.

-No nos dedicamos a analizar letras cómo se dice por ahí, esto llegó por una solicitud.

.Y recuerden que somos nosotros como sociedad los que pedimos escuchar a quienes realizan un reclamo, cosa que hicieron estos trabajadores mediante la nota escrita.

Por acá me despido y ojalá muchos podamos compartir lo escrito.

Abrazo”.